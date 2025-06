Besuch im Europapark geplant? Das sind die aktuellen Wartzezeiten

Im Silver Star mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde den Abhang herunterrasen, in Voltron Nevera direkt zum Start in einen Looping geschossen werden oder beim Fjord Rafting versuchen, nicht allzu nass zu werden: Der Europapark bietet allerlei actiongeladene Attraktionen und lockt jede Saison mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher in die baden-württembergische Gemeinde Rust. Die Realität bei einem Freizeitparkbesuch ist wegen der vielen Menschen aber auch: Vor der Fahrt heißt es oft lange warten, bis man an der Reihe ist. Besonders an Wochenenden und in den Ferien sind die Schlangen vor der Holzachterbahn Wodan, vor der Dunkelachterbahn Cancan-Coaster und vor der Wasserachterbahn Poseidon lang und Geduld ist gefragt.

Live-Wartezeiten im Europapark: Unsere Grafik zeigt, wie lange Sie aktuell anstehen müssen

Wie lange die Wartezeiten im Europapark aktuell sind, können Sie unserer Übersicht entnehmen. Wir rufen die Daten dafür von der Seite Wartezeiten.APP ab.

Die Grafik zeigt die aktuellen Wartezeiten der einzelnen Europapark-Attraktionen. Aus der Tabelle können Sie auch ablesen, ob eine Attraktion geöffnet ist, für diesen Tag geschlossen wurde oder gerade gewartet wird. Diese Daten können Sie auch in der App des Europaparks abrufen – dafür müssen Sie aber Ihren Standortdienst aktivieren und sich auf dem Gelände des Freizeitparks aufhalten. Unsere Übersicht ermöglicht Ihnen, sich bereits vorab einen Überblick zu verschaffen, wie lange Warteschlangen sind. Es handelt sich bei den Zeiten aber natürlich nur um Schätzungen, die exakte Wartezeit kann davon abweichen.

Unsere Grafik wird regelmäßig mit den Daten von Wartezeiten.APP aktualisiert. Wann das zuletzt passiert ist, können sie der Grafik ebenfalls entnehmen. Wir bemühen uns, durch ständige Updates so gut wie möglich den aktuellen Stand abzubilden.

Wartezeiten im Europapark schwanken stark

Die Wartezeiten hängen natürlich auch vom aktuellen Wetter ab sowie davon, ob gerade Schulferien sind. Weil der Europapark nahe an der französischen Grenze liegt, empfiehlt es sich auch, die Schulferien in Frankreich – wenn möglich – zu umgehen.

Zudem gibt es große Unterschiede bei den Wartezeiten zwischen den einzelnen Attraktionen. Wie stark diese schwanken, zeigt ein Blick in die Statistik von 2024. So war die Attraktion mit den längsten Wartezeiten 2024 mit großem Abstand Voltron Nevera: Hier warteten Besucherinnen und Besucher im Schnitt mehr als 45 Minuten. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Achterbahn erst zum 26. April 2024 eröffnet wurde. Am zweitlängsten mussten die Menschen vor der Holzachterbahn Wodan warten (31 Minuten), dann folgen Arthur (27 Minuten), der Cancan-Coaster (26 Minuten), Blue Fire (24 Minuten) und der Silver Star (23 Minuten).