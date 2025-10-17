Eintracht-Fußballerinnen im Europa Cup gegen PSV Eindhoven

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen im Achtelfinale des Europa Cups auf den niederländischen Club PSV Eindhoven. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon.

Das Hinspiel steigt am 11. oder 12. November in Eindhoven, das Rückspiel in Frankfurt findet am 19. oder 20. November statt. Der neu geschaffene Europa Cup feiert in dieser Saison seine Premiere.

Möglicher Viertelfinalgegner kommt aus Slowenien oder Dänemark

Sollte die Eintracht weiterkommen, würde auf die Hessinnen im Viertelfinale der Sieger der Partie zwischen ZNK Mura aus Slowenien und FC Nordsjælland aus Dänemark warten. In der Runde der letzten Acht hätte der Bundesligist zunächst ein Heimspiel.

Die Frankfurterinnen hatten sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den tschechischen Club 1. FC Slovacko souverän fürs Achtelfinale qualifiziert. Schon im Hinspiel legte die Eintracht mit einem 4:0 den Grundstein fürs Weiterkommen. Im Rückspiel gab es für das Team von Trainer Niko Arnautis dann noch ein 1:0.