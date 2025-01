Eintracht will in Europa League direkt ins Achtelfinale

Eintracht Frankfurt kann mit einem Unentschieden oder einem Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase in der Europa League aus eigener Kraft den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Frankfurter sind am Abend (21.00 Uhr/RTL+) bei der AS Rom mit dem früheren Fußball-Weltmeister Mats Hummels gefordert.

Selbst bei einer Niederlage der Eintracht stehen die Chancen gut, dass die Hessen der unliebsamen Zwischenrunde in dem neuen Europapokal-Modus aus dem Weg gehen. Dafür benötigt die SGE als aktueller Tabellenzweiter im Rennen um die Top Acht einen Patzer der Konkurrenz.

Winter-Zugang Elye Wahi wird den Frankfurtern in Rom noch nicht zur Verfügung stehen, da er erst für die K.o.-Phase im Europapokal nachnominiert werden kann.