Eintracht will vorzeitig ins Achtelfinale der Europa League

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will in der Europa League einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Die SGE ist am vorletzten Spieltag der Ligaphase am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und RTL+) gegen Ferencváros Budapest Favorit.

Mit einem Heimsieg im Duell mit der ungarischen Mannschaft könnte die Eintracht sogar vorzeitig den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt machen. Dafür müssen die Frankfurter allerdings auch auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Dino Toppmöller muss in dem Heimspiel auf der Tribüne Platz nehmen, nachdem er nach Spielende der vergangenen Europa-League-Partie gegen Olympique Lyon (2:3) die Rote Karte gesehen hatte. Den 44-Jährigen wird Co-Trainer Jan Fießer vertreten.