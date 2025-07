Machbare Vorrunde für Melsungens Handballer

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat eine machbare Gruppe in der Vorrunde der European League erwischt. Die Auslosung bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien platzierte die Nordhessen gemeinsam mit dem ungarischen Traditionsverein Ferencvaros Budapest und Benfica Lissabon in die Gruppe E. Dazu kommt der Sieger der Qualifikationsbegegnung Chrobry Glogow aus Polen gegen HF Karlskrona aus Schweden.

Um die Hauptrunde zu erreichen, muss die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo einen der beiden ersten Plätze belegen. Auf dem Weg zur erneuten Teilnahme am Final Four wären dann zunächst die Teams der Gruppe F die Gegner.

Dort spielen IFK Kristianstad (Schweden), Vardar Skopje (Nordmazedonien), Fenix Toulouse (Frankreich) sowie der Sieger des kroatischen Qualifikationsduells zwischen MRK Dugo Selo und MRK Sesvete.

Aufeinandertreffen mit Ligarivalen erst in den K.-o.-Spielen möglich

Ein Aufeinandertreffen mit den Bundesliga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf, THW Kiel und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt ist vor den K.-o.-Spielen nicht möglich.

Die Qualifikationen werden an den Wochenenden 30./31. August und 6./7. September gespielt. Die ersten Gruppenspiele finden am 14. Oktober statt. Die Finalrunde ist für den 30. und 31. Mai terminiert. Ob Hamburg wieder Austragungsort wird, steht bislang nicht fest.