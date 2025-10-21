Melsungen gewinnt zweites Gruppenspiel in European League

Die MT Melsungen hat auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Der Handball-Bundesligist siegte beim schwedischen Vertreter HF Karlskrona mit 26:25 (18:14). Beste Werfer waren Nikolaj Enderleit mit fünf und Mohamed Darmoul mit vier Toren. Melsungen liegt in der Gruppe E mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Das nächste Match in der European League bestreitet die MT am 11. November gegen Ferencvarosi TC aus Budapest.

Von Beginn an dominierten die Nordhessen. Den Grundstein legten sie in der Abwehr, die im Zusammenspiel mit dem starken Torhüter Laszlo Bartucz viele Angriffe der Hausherren abwehren konnte. Dadurch gelangen der MT auch ein paar einfache Tore durch Tempogegenstöße. Zudem war der Bundesligist vor dem Tor effizienter.

Nach der Pause konnte Karlskronas Torhüter Melvin Hildingsson immer wieder gute Chancen der Melsunger zunichtemachen, sodass die Gastgeber dran blieben. Der Bundesligist gab so einen komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung aus der Hand. Beim 23:23 (51.) drohte das Spiel zu kippen. Doch das Team von Roberto Garcia Parrondo hatte die richtige Antwort parat und gewann letztlich etwas glücklich.