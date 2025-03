Melsungen muss in Playoffs gegen Gummersbach

Die MT Melsungen hat den Gruppensieg in der Hauptrundengruppe 3 der European League verpasst und muss nun den Umweg über die Playoffs gehen. Gegner dort ist Liga-Konkurrent VfL Gummersbach. Im letzten und entscheidenden Gruppenspiel beim THW Kiel waren die Nordhessen weitgehend chancenlos und verloren mit 24:35 (13:20). Bester Werfer war Nikolaj Enderleit mit fünf Toren.

Schon vor dem Duell plagten den Bundesliga-Spitzenreiter personelle Probleme. Zu den Langzeitverletzten Armine Darmoul, David Mandic, Alexandre Cavalcanti und Bruno Eickhoff kamen nach dem Flensburg-Spiel am vergangenen Samstag noch Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson wegen muskulären Problemen dazu. In der 13. Minute folgte dann der nächste Schock, als sich Aaron Mensing ohne gegnerische Einwirkung offenbar schwer am Fuß verletzte und vom Parkett getragen werden musste.

Melsungen nach Mensing-Verletzung geschockt

Das schockte die Nordhessen, die gegen Kiel weder in der Abwehr Zugriff noch im Angriff Mittel fanden. Abstimmungsprobleme führten so zur Halbzeit zu 20 Gegentoren. In der Offensive leistete sich Melsungen mit seiner umgestellten Rückraumreihe zu viele technische Fehler. Die spielfreudigen Kieler hingegen erwischten eine perfekte erste Halbzeit.

Nach der Pause ließen die Hausherren nicht locker. Hinzu kam, dass Nationaltorwart Andreas Wolff immer besser wurde und zahlreiche Freie der Gäste wegnahm. Die MT kämpfte, agierte in der Abwehr offensiv. Doch die Kieler Schützen waren nur schwer zu stoppen. Am Ende war der Sieg der Norddeutschen auch in der Höhe verdient.

Melsungen verliert in der European League in Kiel. Foto: Patrick Süphke/dpa