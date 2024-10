MT Melsungen bleibt in der European League ungeschlagen

Die MT Melsungen bleibt in der Gruppe F der European League das Maß der Dinge. Der Handball-Bundesligist gewann auch sein drittes Spiel und liegt verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Gegen Valur Reykjavik aus Island hieß es am Ende 36:21 (17:10). Wie die beiden Partien zuvor dominierte der Bundesliga-Spitzenreiter nach Belieben. Bester Torschütze in der Rothenbach-Halle Kassel war Nikolaj Enderleit mit sechs Toren. Ian Barrufet Torrebejan und Florian Drosten trafen jeweils fünfmal.

Nach sechs Siegen in Folge, darunter der Erfolg bei den Füchsen Berlin, war die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen die Isländer gegangen. Von Beginn an dominierte die MT die Partie, spielte diszipliniert und nutzte die zahlreichen Konter nach starken Paraden von Adam Morawski im Tor. In der Abwehr stellten Morawskis Vorderleute immer wieder die Lücken zu und ließen Valur kaum zur Geltung kommen.

Nach der Pause machte Melsungen genau da weiter und überrannte die Gäste. Vor allem Enderleit war kaum zu bremsen. Gegen den rechten Rückraumspieler aus Dänemark fand Reykjavik keine Mittel. Morawski entschied zudem das Törhüterduell mit 41 Prozent gehaltenen Bällen gegen den ebenfalls starken Björgvin Pall Gustavsson für sich. Am 29. Oktober (20.45 Uhr/Dyn) tritt Melsungen zum Rückspiel in Island an.