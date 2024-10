MT Melsungen mit Auftaktsieg im Europacup

Die MT Melsungen ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Handball-Bundesligist gewann beim FC Porto mit 29:24 (16:10). Bester Werfer für die Nordhessen war Mohamed Amine Darmoul mit sechs Toren. Die MT liegt gemeinsam mit Vardar Skopje an der Spitze der Gruppe F. Die Nordmazedonier sind am kommenden Dienstag der nächste Gegner in der Kasseler Rothenbach-Halle.

Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo spielte beim portugiesischen Top-Club von Beginn an sehr konzentriert und übernahm schnell die Führung. Nur in den Anfangsminuten konnten die Gastgeber mithalten. Danach setzte sich Melsungen dank einer guten Abwehr um den starken Torwart Nebojsa Simic und einer hohen Effektivität im Angriff ab. Die Zuschauer in der Drachenarena wurden zusehends leiser.

Nach Wiederanpfiff änderte sich daran wenig. Die Nordhessen blieben konzentriert und wach. Simic zeigte weiterhin starke Paraden und brachte die Portugiesen zur Verzweiflung. Der beruhigende Vorsprung gab dem Team zusätzlich Sicherheit. Souverän brachte die MT den Sieg nach Hause.