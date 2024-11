MT Melsungen mit erster Niederlage im Europacup

Die MT Melsungen hat binnen weniger Tage ihre zweite Niederlage nacheinander kassiert. Nach der Liga-Pleite in Eisenach verlor der Handball-Bundesligist auch erstmals in dieser Saison in der European League. Bei Vardar Skopje aus Nordmazedonien hieß es 30:32 (17:17). Vor dem Bundesliga-Duell am Freitag gegen die SG Flensburg-Handewitt kommt die Niederlage zur Unzeit. Bester MT-Werfer war der Spanier Ian Barrufet Torrebejano mit zehn Toren.

In dem für den Ausgang in der Gruppenphase unbedeutenden Spiel hatte Melsungen von Beginn an Probleme in der Abwehr. Es fehlte der Zugriff und auch Torwart Nebojsa Simic hatte wegen der zu großen Lücken nur selten Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Im Angriff verhinderte Skopje das schnelle Spiel der Deutschen und zwang sie immer wieder ins Positionsspiel. Damit tat sich die MT schwer. So blieb die Partie ausgeglichen.

In der Hauptrunde gegen THW Kiel

Auch nach Wiederanpfiff schaffte es der Bundesliga-Spitzenreiter nicht, die Handbremse zu lösen. Die Hausherren witterten ihre Chance und schafften es, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Doch immer, wenn der Abstand größer zu werden drohte, kam Melsungen dank der individuellen Klasse zum Ausgleich. Zum Ende hin gelang dies nicht mehr.

In die sich anschließende Hauptrunde nimmt Melsungen als Gruppenerster die optimale Ausbeute von vier Punkten mit. Dort treffen die Nordhessen in der Gruppe III unter anderem auf Liga-Konkurrent THW Kiel. Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, der Zweite und Dritte müssen in die Playoffs. Die Hauptrunde beginnt am 11. Februar 2025.