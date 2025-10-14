MT Melsungen startet mit Sieg in European League

Die MT Melsungen ist mit einem Erfolg in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Handball-Bundesligist gewann sein Auftaktspiel gegen Benfica Lissabon aus Portugal mit 28:26 (14:12). Für die Nordhessen war es der vierte Sieg wettbewerbsübergreifend nach zuletzt drei Erfolgen in der Bundesliga. Beste Werfer waren Ruben Marchan, Dainis Kristopans und Olle Forsell Schefvert mit jeweils vier Toren.

Nach einem verhaltenen Beginn kam Melsungen besser ins Spiel und legte vor. Teilweise führten die Hessen mit vier Toren. Doch Benfica blieb fokussiert und konnte immer wieder verkürzen. So betrug der Vorsprung zur Pause nur zwei Tore.

Nach Wiederanpfiff schaltete die MT einen Gang hoch, konnte die Portugiesen aber zunächst nicht deutlicher distanzieren. Ein paar Ballverluste sowie vergebene Chancen waren der Grund dafür. Das änderte sich im Laufe der Halbzeit kaum, sodass es zwischenzeitlich noch einmal knapp wurde. Am Ende setzte sich Melsungen verdient durch.

Bundesliga-Spitzenspiel in Kiel folgt direkt

Bereits am Samstag (20.00 Uhr) wartet auf die Nordhessen in der Bundesliga der nächste Höhepunkt. Dann sind sie zu Gast beim THW Kiel. Das zweite Gruppenspiel in der European League folgt nur drei Tage später beim schwedischen Vertreter HF Karlskrona.