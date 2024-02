Warum immer weniger Balkan-Staaten beim ESC vertreten sind

Knappe Kassen lassen immer mehr südosteuropäische Staaten auf den Eurovision Song Contest verzichten. Das schmälert paradoxerweise auch die Siegeschancen der verbliebenen Länder.

Jahrzehntelanger Entzug erhöht die Vorfreude. Selbst Luxemburgs griechische Ex-Siegersängerin Vicky Leandros machte sich Ende Januar als Ehrengast zur frenetisch gefeierten Rückkehr des Großherzogtums in die Glitzerwelt von Europas populärstem Sängerwettstreit in die „Rockhal“ nach Esch an der Alzette auf: Nach einer Pause von 31 Jahren soll die bei der nationalen Vorausscheidung siegreiche Tali Golergant mit ihrer auf Französisch geschmetterten „Fighter“-Hymne den Kleinstaat im Mai ins Finale des Eurovision Song Contest (ESC) im schwedischen Malmö trällern.

„Luxemburg schwelgt im ESC-Fieber“, titelt das Escher Tageblatt begeistert. Trübsal ist hingegen bei den Liebhabern schräger Schnulzen in Südosteuropa angesagt: Auf dem Balkan lichtet sich das ESC-Teilnehmerfeld immer mehr. In Ungarn sind es auch homophobe Sentiments, die den Donaustaat schon seit vier Jahren auf die Teilnahme an dem schrillen Sangesfestival verzichten lassen. In Südosteuropa sind es hingegen die knappen Kassen der öffentlich-rechtlichen TV-Sender, die immer mehr Balkan-Barden bereits im Vorfeld ohne Mikrofoneinsatz sang- und klanglos straucheln lassen.

Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien fuhren nicht zum ESC

Schon seit acht Jahren müssen sich beispielsweise die Schlagerfreunde des gebeutelten Vielvölkerstaates Bosnien und Herzegowina beim alljährlichen Stelldichein von Europas Goldkehlchen mit der undankbaren Zaungastrolle begnügen. Im vergangenen Jahr verzichteten mit Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien gleich drei weitere begeisterte Schlagersängernationen auf die Reise zum ESC nach Liverpool.

Eigentlich wird der schrille Wettstreit auf dem eher homophoben, aber sehr sangesfreudigen Balkan besonders fieberhaft verfolgt: Die geschäftstüchtigen Buchmacher nehmen gar Wetten auf Sieger und Verlierer an. Dennoch fehlte bei der jüngsten Auslosung des ESC-Halbfinales in Malmö mit Rumänien ein weiterer Stammgast aus dem Südosten.

Rumänischer TV-Sender: ESC-Absage aus „finanziellen Zwängen“

„Finanzielle Zwänge“ nannte der Vorstand des öffentlich-rechtlichen TVR-Senders als Hauptgrund für die mit 5:4 Stimmen beschlossene Absage im letzten Moment. Neben unumgänglichen Einsparungen für seine Modernisierungs- und Sanierungsanstrengungen führte TVR auch die erhöhten Ausgaben für die Übertragung der Olympischen Spiele ins Feld.

Lesen Sie dazu auch

Geiz oder Weitsicht? Selbst die bescheiden anmutende Startgebühr von kolportierten 180.000 Euro scheint dem Sender zu viel. Außer dem angeführten Mangel an Mitteln könnte allerdings auch das Debakel von Liverpool den Karpatenstaat zum Verzicht auf die Hatz nach der gläsernen Mikrofontrophäe veranlasst haben: Letztes Jahr scheiterte Rumäniens Hoffnungsträger Theodor Andrei bereits im Halbfinale – mit null Punkten.

Balkanstaaten schusterten sich oft die Punkte zu

Die schwindende Sängerkonkurrenz droht paradoxerweise auch die Siegeschancen der verbliebenen ESC-Mohikaner auf dem Balkan zu gefährden. Denn wenn mit der Abstimmung der spannendste Teil des ESC-Spektakels beginnt, pflegen sich die Nachfolgestaaten des im blutigen Kriegsjahrzehnt der 90er-Jahre zerfallenen Jugoslawien in erstaunlicher Harmonie die Punkte zuzuschustern: Zumindest in der größten Sängernot ist in der Vielvölkerregion der unvergessenen Kriege der Nachbar offenbar doch noch immer der Nächste.

Zum Leidwesen der Fans hat sich die Anzahl der noch antretenden und mitstimmenden ex-jugoslawischen Sängernationen mit den Jahren von einst sechs auf drei halbiert. Die verbliebenen Hoffnungsträger haben allerdings das von ihnen gerne besungene Glück im Unglück. Denn das Los hat Kroatien, Serbien und Slowenien in dieselbe Halbfinalgruppe bugsiert: Halten die Fans den Nachbarn wie erwartet erneut die bewährte ex-jugoslawische Bruderstaatentreue, sind die ersten Punkte für den Finaleinzug bereits gesichert.