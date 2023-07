Flugchaos abgewendet: Doch kein Eurowings-Streik auf Mallorca

Gute Nachrichten für Balearen-Urlauber: Der angekündigte Eurowings-Streik am Flughafen Palma auf Mallorca im August 2023 ist abgesagt.

Reisende, die diesen Sommer mit Eurowings einen Flug nach Mallorca geplant haben, dürfen aufatmen: Der angekündigte Flughafen-Streik auf Mallorca ist abgewendet. Ein Tochterunternehmen von Eurowings, Wings Handling Palma, hatte zu Arbeitsniederlegungen am Flughafen Palma im August aufgerufen ‒ doch am Dienstag ist es zu einer Einigung der Streitparteien gekommen.

Flugausfälle oder Verspätungen sind somit nicht zu erwarten. Die Eurowings-Tochter teilte am Mittwoch mit: "Damit ist eine Streikgefahr mitten in der Sommer-Hochsaison vom Tisch und wir erwarten einen weiterhin reibungslosen Flugbetrieb auf den Strecken von und nach Mallorca."

Streik am Flughafen Palma auf Mallorca ist abgesagt

Rund 300 Mitarbeitende hat das Eurowings-Tochterunternehmen im Bereich Assistenz- und Betriebsdienstleistungen am Flughafen Palma. Der Grund, warum die Beschäftigen in Streik treten wollten, waren schlechte Arbeitsbedingungen wie befristete Verträge und technische Mängel am Arbeitsplatz. Die Mitarbeitenden beklagten veraltete technische Geräte und kein ausreichender Hitzeschutz im Sommer.

Doch nicht nur die Beschäftigten, sondern auch Fluggäste seien dadurch gefährdet, sagte ein Sekretär des Betriebsrates gegenüber der Mallorca Zeitung. Shuttlebusse, mit denen die Fluggäste vom Gate zum Flieger gebracht werden, seien beispielsweise nicht klimatisiert.

Eurowings-Streik 2023: Beschäftige beklagen schlechte Arbeitsbedingungen

Nun hätten die Streitparteien allerdings eine gemeinsame Basis gefunden, sagte der Sekretär des Betriebsrats von Wings Handling Palma der Mallorca Zeitung. Künftig soll unter anderem die Anzahl der unbefristeten Verträge erhöht werden.

Im September sollen neue Verhandlungsrunden folgen. Dabei soll es um die Themen Gesundheitsvorsorge und die Vereinbarung von Familie und Beruf für die Beschäftigten gehen.

Kein Verspätungen und Ausfälle durch Flughafen-Streik auf Mallorca

An sechs verschiedenen Tagen planten die Mitarbeiter der Eurowings-Tochter laut der Mallorca Zeitung in Streik zu treten. Nur der staatliche angeordnete Mindestbetrieb sollte aufrechterhalten werden. Um folgende Tage handelte es sich:

1. August

3. August

4. August

8. August

10. August

12. August

Auch bei allen anderen Flügen in diesem Zeitraum hätte es durch einen Streik zu Verspätungen und Ausfällen kommen können. Wie viele Flüge genau von dem Streik betroffen wären, war unklar. Rund 400 Verbindungen gibt es laut ADAC wöchentlich nach Palma.

Generell gut zu wissen für Fluggäste: Wird der Flug aufgrund eines Streiks gestrichen oder ist er verspätet, so besteht Anspruch auf Entschädigung. Ausnahme: Es darf sich nur um Streiks des Eigenpersonals der Fluggesellschaft handeln, nicht um Fremdpersonal.