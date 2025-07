Kein Bewohner von evakuiertem Hochhaus mehr in Notunterkunft

Rund sieben Wochen nach der Evakuierung eines Hochhauses im südhessischen Babenhausen muss kein Bewohner mehr in der Notunterkunft in der Stadthalle übernachten. «Alle dort untergebrachten Personen konnten in andere Unterkünfte vermittelt werden», teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Das elfstöckige Hochhaus hatte geräumt werden müssen, nachdem ein Teil der Fassade eingestürzt war. Verletzt wurde dabei niemand. Anfangs war von Reparaturarbeiten von zwei bis drei Wochen ausgegangen worden. Wann genau die 187 Bewohner zurückkehren können, ist weiter ungewiss.

Bei einer Begehung war zudem festgestellt worden, dass ab dem dritten Stock keine Löschwasserversorgung sichergestellt ist. «Weder die Fassade ist bislang erneuert noch die Löschwasserversorgung instandgesetzt geworden», teilte der Kreis Darmstadt-Dieburg mit. Die Bereitstellung der Mittel für die Brandschutzmaßnahmen, neben der Löschwasserversorgung auch Brandschutzwände und eine Lüftungsanlage, sei beschlossen worden, die Mittel für die Finanzierung einer neuen Fassade allerdings noch nicht. Hierfür müsse ein Bauantrag gestellt werden.