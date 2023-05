Ina Müller und Johannes Oerding haben sich getrennt

Die singende Fernsehmoderatorin und der Musiker haben keine Beziehung mehr - und das offenbar nicht erst seit gestern. Die beiden wollen aber Freunde bleiben.

Die Fernsehmoderatorin Ina Müller (57) und der Musiker Johannes Oerding (41) haben sich getrennt. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", sagte Oerding am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, so Oerding.

Ein fast gleichlautendes Statement hatte das Management von Ina Müller auf Nachfrage abgegeben. Oerding und Müller waren seit 2011 in einer Beziehung.

Das Interview mit dem Musiker fand statt während Oerdings ICE-Tour, die morgens in Münster gestartet war und am Abend in Ulm endet. Oerding ("An guten Tagen") ist auch wegen der TV-Shows "Sing meinen Song" und "The Voice of Germany" bekannt. Ina Müller moderiert seit 16 Jahren die Late-Night-Show "Inas Nacht" im Ersten und geht regelmäßig mit ihren Liedern auf Tour.

(dpa)