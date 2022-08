Wann und wo läuft "Ex on the Beach" 2022? Sendetermine und Wiederholung

"Ex on the Beach" 2022: RTL+ bringt Staffel 3 seiner (Wieder-?) Verkuppel-Show. Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine und die Übertragung im Stream. Gibt es eine Wiederholung?

RTL+ nennt die Show erfindungsreich "Love Reality": Staffel 3 von "Ex on the Beach" läuft seit Mitte Mai 2022 im Streamingdienst über die Monitore. Wann genau? Wie funktionieren Übertragung und Wiederholung? Hier erfahren Sie es.

"Ex on the Beach" 2022: Wie liegen die Sendetermine?

RTL+ hat den Start von Staffel 3 der Show für Donnerstag, 12. Mai 2022, angekündigt. Staffel 2 im vergangenen Jahr hatte 16 Folgen, weswegen die Vermutung nahe liegt, dass dies in Staffel 3 auch der Fall sein wird. Falls es jede Woche Donnerstag eine der Folgen veröffentlicht wird, sehen die Sendetermine folgendermaßen aus:

Folge 1: 12.05.22

Folge 2: 19.05.22

Folge 3: 26.05.22

Folge 4: 02.06.22

Folge 5: 09.06.22

Folge 6: 16.06.22

Folge 7: 23.06.22

Folge 8: 30.06.22

Folge 9: 07.07.22

Folge 10: 14.07.22

Folge 11: 21.07.22

Folge 12: 28.07.22

Folge 13: 04.08.22

Folge 14: 11.08.22

Folge 15: 18.08.22

Folge 16: 25.08.22

Video: AFP

Übertragung von "Ex on the Beach" 2022 im Stream

Die Zuschauer können Staffel 3 von "Ex on the Beach" 2022 ausschließlich im digitalen Stream bei RTL+ verfolgen, eine Übertragung im linearen TV-Programm von RTL ist nicht vorgesehen.

Die Basis-Ausgabe RTL+ "Free" ist kostenlos - dort lassen sich die Highlights der Mediengruppe (RTL, Vox etc.) noch mindestens eine Woche nach ihrer TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu bedarf es lediglich einer Registrierung. Live geht in dieser Version allerdings leider überhaupt nichts. RTL hat aber auch die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat im Angebot. Wer auf zusätzliche Extras (etwa das simultane Streaming auf zwei Endgeräten) nicht verzichten möchte, abonniert am besten RTL+ "Premium Duo". Das kostet 7,99 Euro pro Monat. Neukunden können beide Bezahl-Modelle laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist danach beträgt ebenfalls einen Monat (alle Preise: Stand 31.01.2022).

"Ex on the Beach" ist eine Produktion von RTL Studios für RTL+. Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios. Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV.

"Ex on the Beach" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Selbstverständlich. RTL+ liefert auch die Wiederholung der Show, die Bedingungen haben Sie soeben gelesen. Oder Sie springen einfach noch mal einen Absatz höher.

Lesen Sie dazu auch

Worum geht es eigentlich bei "Ex on the Beach"?

Eine Gruppe von "heißen Singles" (O-Ton RTL+) zieht in eine mexikanische Luxusvilla ein. Das Ziel der Kandidaten ist es, sich neu zu verlieben. Unter diesen Frauen und Männern findet sich das eine oder andere bekannte Reality-Sternchen, und alle - prominent oder eben auch nicht - haben mehrere Eigenschaften gemeinsam: Sie sind solo und insgesamt recht ansehnlich. Aber jetzt kommt der Clou: Mit ihren jeweiligen Ex-Partnern und -Partnerinnen kann man sozusagen die Straße pflastern, so groß ist deren Zahl.

Und genau das wird zum Knackpunkt der Show: Diese Exes tauchen wie aus dem Nichts plötzlich am Strand auf und wollen bei der Suche nach dem oder der Neuen kräftig mitmischen. Einige suchen Revanche, andere wollen das verloschene Feuer wieder anfachen. Heiße Liebe oder heiße Konflikte? Warten Sie es ab.