"Ex on the Beach" 2024: Kandidaten - die Teilnehmer in Staffel 5 vorgestellt

"Ex on the Beach" 2024: Kandidaten in Staffel 5 - hier geben wir Ihnen einen Überblick über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kuppelshow.

In der RTL+ Reality-Show "Ex on the Beach" treffen attraktive Singles in einer Luxusvilla in Mexiko aufeinander, darunter auch bekannte Reality-Stars, die nach Liebe suchen. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind single und haben eine Menge Ex-Partnerinnen oder Partner. Doch das wird zum Problem, als plötzlich ihre früheren Lover jedweden Geschlechts auftauchen und für Drama und Eifersucht sorgen.

Alte Gefühle werden neu entfacht, während die Singles bangen, wer als nächstes auftauchen wird und welchen Plan ihre Ex-Partner verfolgen. Rache, Rückeroberung und Konfrontation stehen auf dem Programm, während einige nach einer neuen Beziehung suchen und andere noch an ihrer Vergangenheit hängen. Wer wird die Liebe finden und wer wird die Vergangenheit hinter sich lassen? Das Drama ist vorprogrammiert in der 5. Staffel von "Ex on the Beach". Es gibt 18 Folgen, die ab 7. Mai 2024 immer dienstags auf RTL+ ausgespielt werden. Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor.

"Ex on the Beach" 2024: Dies sind die Männer

RTL+ ist für die Übertragung von "Ex on the Beach" 2024 zuständig. Die männlichen Teilnehmer der Kuppelshow im Überblick:

Cris, 28

Cris Foto: RTL

"Latinos haben Feuer in sich, die wissen, was sie den Frauen sagen müssen."

Wohnt in Hamburg

Beruf : Speditionskaufmann

: Speditionskaufmann Single seit: Sommer 2022

TV-Erfahrung: Are you the One – Staffel 4 ( RTL +, 2023)

Markus, 32

Markus Foto: RTL

"Ich lebe in LA, ich liebe Frauen und Kameras."

Wohnt in Santa Monica , USA

, Beruf : Schauspieler

: Schauspieler Single seit: September 2022

TV-Erfahrung: Take Me Out ( RTL , 2020), Bachelorette ( RTL , 2023)

Fabi, 25

Fabi Foto: RTL

"Das F in Fabi steht für Frauenschwarm."

Wohnt in Werder Havel

Beruf : Beamter

: Beamter Single seit: Oktober 2023

TV-Erfahrung: Love Island ( RTL2 , 2023)

Phillip, 28

Phillip Foto: RTL

"Ich fliege nicht nach Mexiko , um meine Ex zu sehen. Ich will neue Frauen kennenlernen, flirten, Tequila trinken und meine Zigarre rauchen."

Wohnt in Saarbrücken

Beruf : Bürokaufmann

: Bürokaufmann Single seit: 2020

TV-Erfahrung: Voll verschossen ( Sat1 , 2021), Make Love Fake Love ( RTL , 2022), Temptation Island VIP ( RTL , 2023)

Christian, 22

Christian Foto: RTL

"Ich bin ein Drama-Mensch, ich liebe das einfach."

Wohnt in Würzburg

Beruf : Sicherheitsmitarbeiter

: Sicherheitsmitarbeiter Single seit: Sommer 2023

TV-Erfahrung: keine

Josua, 25

Josua Foto: RTL

"Früher war ich der Bubi, heute bin ich der Bad Boy."

Wohnt in Waghäusel

Beruf : Content Creator

: Content Creator Single seit: April 2023

TV-Erfahrung: Love Island ( RTL 2 , 2020), AYTO - Realitystars in Love ( RTL +, 2021)

Paddy, 24

Paddy Foto: RTL

"Es gibt keinen, der mehr Party macht als ich."

Wohnt in Schechlingen

Beruf : Elektriker

: Elektriker Single seit: Immer

TV-Erfahrung: Are you the One? ( RTL +, 2023)

Eric, 26

Eric Foto: RTL

"Ich bin Elektriker und lasse bei den Frauen jede Sicherung durchbrennen."

Wohnt in Mannheim

Beruf : Elektrotechniker & Rapper

: Elektrotechniker & Rapper Single seit: Juni 2023

TV-Erfahrung: keine

Barkin, 29

Barkin Foto: RTL

"Ich liebe einfach Frauen, das ist meine Schwäche."

Wohnt in Duisburg

Beruf : Erzieher

: Erzieher Single seit: 2021

TV-Erfahrung: Are You The One ? ( RTL +, 2022)

Michael, 25

Michael Foto: RTL

"Ich brauche eine Frau, die auf ihr Äußeres achtet, das ist mir ganz wichtig."

Wohnt in Bad Saarow

Beruf : Unternehmer

: Unternehmer Single seit: Ende 2022

TV-Erfahrung: keine

Uzoma, 20

Uzoma Foto: RTL

"Mit meinem Aussehen bekomme ich alle rum."

Wohnt in Marl

Beruf : Modedesigner

: Modedesigner Single seit: Sommer 2022

TV-Erfahrung: keine

Abdu, 24

Abdu Foto: RTL

"Ich musste noch nie eine Frau ansprechen, die kommen immer alle zu mir."

Wohnt in Neuenstadt

Beruf : Tätowierer

: Tätowierer Single seit: Sommer 2023

TV-Erfahrung: Temptation Island ( RTL , 2022)



Die Frauen in "Ex on the Beach" 2024

Dies sind die Damen, die RTL+ an den mexikanischen Strand schickt:

Sharon, 25

Sharon Foto: RTL

"Ich kann jeden Mann haben, ob ich ihn behalte, ist die andere Sache."

Wohnt in Rosenheim

Beruf : Barkeeperin & gelernte Make-up-Artistin

: Barkeeperin & gelernte Make-up-Artistin Single seit: Juni 2022

TV-Erfahrung: keine

Natali, 26

Natali Foto: RTL

"Frauen sind oft von Anfang an gegen mich, ohne mich zu kennen."

Wohnt in München

Beruf : PTA

: PTA Single seit: 2015

TV-Erfahrung: keine

Sina, 26

Sina Foto: RTL

"Ich habe keine Konkurrenz und kann jeden Typen haben, den ich will."

Wohnt in Köln

Beruf : Visual Merchandiserin

: Visual Merchandiserin Single seit: Ende 2022

TV-Erfahrung: Love Island ( RTL 2 , 2021), Are You The One ? ( RTL +, 2023)

Elissia, 26

Elissia Foto: RTL

"Es gibt nur noch Jungs und keine Männer mehr auf der Welt."

Wohnt in Leonberg

Beruf : Kosmetikerin

: Kosmetikerin Single seit: 2020

TV-Erfahrung: keine

Nele, 25

Nele Foto: RTL

"Mein Ex ist ein peinlicher Lackaffe."

Wohnt in Bremen

Beruf : Studentin

: Studentin Single seit: einem Jahr

TV-Erfahrung: Take Me Out XXL ( RTL , 2021)

Steffi, 26

Steffi Foto: RTL

"Ich mag Männer, die sich was trauen!"

Wohnt in Augsburg

Beruf : Gastronomin

: Gastronomin Single seit: Ende 2020

TV-Erfahrung: Are You The One ? ( RTL +, 2022), Are You The One ? Realitystars in Love ( RTL +, 2023)

Jeanine, 27

Jeanine Foto: RTL

"Ich bin nicht Everybody‘s Darling und kann auch mal zur Diva werden."

Wohnt in Donaueschingen

Beruf : Zahnmedizinische Fachangestellte

: Zahnmedizinische Fachangestellte Single seit: April 2023

TV-Erfahrung: Love Island ( RTL2 , 2023)

Alessa, 27

Alessa Foto: RTL

"Viele denken immer, ich wäre total lieb und das nutze ich einfach aus."

Wohnt in Kloten

Beruf : Demand Planner

: Demand Planner Single seit: März 2023

TV-Erfahrung: Love Island ( RTL2 , 2023)

Alina, 23

Alina Foto: RTL

"Ich wurde belogen, betrogen und durch den Dreck gezogen."

Wohnt in Würzburg

Beruf : Medizinische Fachangestellte

: Medizinische Fachangestellte Single seit: Dezember 2021

TV-Erfahrung: keine

Nadja, 26

Nadja Foto: RTL

"Hätte Barbie eine böse Schwester, wäre ich das."

Wohnt in Würzburg

Beruf : Angestellte im öffentlichen Dienst

: Angestellte im öffentlichen Dienst Single seit: Sommer 2023

TV-Erfahrung: keine

Aline, 32

Aline Foto: RTL

"Ich bin klein, aber oho!"

Wohnt in Ludwigshafen

Beruf : Pharmawerkerin

: Pharmawerkerin Single seit: Juni 2023

TV-Erfahrung: keine

Edda, 22

Edda Foto: RTL

"Ihn darf es nicht jucken, was ich mache, aber micht juckts, was er macht."

Wohnt in Berlin

Beruf : Influencerin

: Influencerin Single seit: 2020

TV-Erfahrung: Are you the One? ( RTL +, 2023)

Juliette, 22

Juliette Foto: RTL

"Ich bin Fitnesstrainerin und weiß, wo ich bei den Männern anpacken muss."

Wohnt in Leipzig

Beruf : Fitnesstrainerin

: Fitnesstrainerin Single seit: August 2023

TV-Erfahrung: Are You The One ? ( RTL +, 2022), Der Heiratsmarkt ( Pro7 , 2023)

Jessy, 23

Jessy Foto: RTL

"Ohne mich kann eine Party nur halb so geil werden."

Wohnt in Köln

Beruf : Content Creatorin

: Content Creatorin Single seit: August 2023

TV-Erfahrung: Temptation Island ( RTL +, 2022)

Donel, 22

Foto: RTL

"Den Mädels sollte klar sein, mein Ex ist MEIN Ex!"

Wohnt in Düren

Beruf : Begleitperson

: Begleitperson Single seit: Sommer 2022

TV-Erfahrung: Take Me Out ( RTL , 2022)

"Ex on the Beach" 2024: Diese Kandidaten mussten die Show bereits verlassen

In Folge drei musste der erste Teilnehmer bei "Ex on the Beach" 2024 die Show wieder verlassen. Hier finden Sie die Übersicht über die bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Ryan, 21

Ryan Foto: RTL