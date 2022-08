RTL+

vor 32 Min.

"Ex on the Beach": Welche Singles sind 2022 als Kandidaten dabei?

"Ex on the Beach" 2022: RTL+ kommt mit Staffel 3 seiner Show. Sieben Singles beiderlei Geschlechts sind die Kandidaten. Wir stellen Ihnen die Damen und Herren hier vor. Holt ihre bewegte Vergangenheit sie in Mexiko ein?

Von Claus Holscher