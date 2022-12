Explosion an russischer Gaspipeline gemeldet – offenbar drei Tote

In Russland ist es offenbar zu einem Zwischenfall an einer Gaspipeline gekommen. Bei einer Explosion sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein.

An der Gaspipeline Urengoi-Pomary-Uschhorod ist es offenbar zu einer Explosion gekommen. Die Pipeline verläuft unter anderem durch Kasan und leitet Gas von Russland über die Ukraine in mehrere europäische Länder. In der russischen Stadt kam es zu dem Vorfall, der drei Todesopfer gefordert haben soll. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich auf die russische Nachrichtenagentur TASS und lokale Behörden.

Explosion an russischer Gaspipeline offenbar bei Wartung

Über die Hintergründe der Explosion wurde zunächst wenig bekannt. Auf der Nachrichten-App Telegram berichteten lokale Beamte von einer Unterbrechung des Gasflusses der Urengoi-Pomary-Uzhhorod-Pipeline um 13.50 Uhr.

Mittlerweile teilte das Katastrophenschutzministerium der Region Tschuwaschien mit, dass es an der Pipeline bei Wartungsarbeiten zu einer Explosion kam. Diese soll sich in der Nähe des Dorfes Kalinino ereignet haben, welches sich rund 150 Kilometer westlich von Kasan befindet. Die dabei entstandene Gasfackel soll gelöscht worden sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Videos von Explosion an russischer Gaspipeline kursieren im Netz

Auf Twitter und Telegram kursieren Videos, welche aus Kasan stammen sollen. Sie zeigen hoch aufschießende Flammen in einer winterlichen und schneebedeckten Landschaft.

Die Gasleitung stellte einer der wichtigsten Pipelines für den russischen Erdgasexport dar. Sie befindet sich zu Teilen im ukrainischen Besitz und wird von der Ukraine betrieben. Die Gaspipeline Urengoi-Pomary-Uschhorod leitet Gas aus der russischen Arktis nach Europa. Sie wurde in den 1980er Jahren erbaut und stellt aktuell die Hauptroute für russisches Gas in Richtung Europa dar.

Lesen Sie dazu auch