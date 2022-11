Explosion in Istanbul: Mindestens vier Tote

Bei einer Explosion in einer Fußgängerzone in Istanbul wurden am Sonntag mehrere Menschen verletzt. Rettungskräfte sind vor Ort.

In einer Fußgängerzone in Istanbul hat sich am Sonntagnachmittag um 16.20 Uhr (Ortszeit) eine Explosion zugetragen. Wie die Bild berichtet, habe es in der gut besuchten Einkaufsstraße Istiklal im Stadtteil Beyoğlu einen Knall gegeben. Dabei seien "viele Menschen" verletzt worden, so der staatliche Sender TRT. Die türkische Zeitung Hürriyet berichtet von elf Verletzten. Ali Yerlikaya, der Gouverneur von Istanbul, schrieb auf Twitter, dass mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt wurden.

Explosion in Istanbul: Ursache noch unklar

Videos auf Twitter zeigen, wie Menschen davonrennen und andere bewegungslos am Boden liegen. Rettungskräfte seien vor Ort. Die Straße sei gesperrt und Geschäfte seien geschlossen worden. Die Menschen in der Stadt wurden dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollten von Verkehr freigehalten werden, berichtete TRT unter Berufung auf Behörden. Hubschrauber überflogen Beyoğlu und angrenzende Stadtteile am frühen Abend.

Wie es zu der Explosion kam, ist bislang unklar. Die betroffene Straße ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole.

Nach Explosion Toten in Istanbul: Nachrichtensperre verhängt

Die türkische Rundfunkbehörde Rtük hat eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es in dem Schreiben. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Anschläge in Istanbul 2015 und 2016

In der Türkei finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt. In der Vergangenheit hatte es im Vorfeld von Wahlen mehrere Anschläge gegeben. In den Jahren 2015 und 2016 war Istanbul Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte. Auch damals wurde ein Anschlag auf der Istiklal-Straße verübt. (mit dpa)