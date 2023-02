Explosion in Koblenzer Altstadt: Ursache bislang unklar

In der Koblenzer Altstadt ist es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion gekommen. Feuerwehr und Brandermittler sind im Einsatz.

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr kam es in einem Haus in der Koblenzer Altstadt zu einer Explosion. Wie die Polizei berichtet, brannte es im ersten Obergeschoss eines mehrstöckigen Hauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Brandermittler der Kriminalpolizei Koblenz sind vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Wie der SWR berichtet, sei die betroffene Wohnung unbewohnbar. Weitere Wohnungen in dem Gebäude seien nicht betroffen.

Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt. Die Polizei bat, die Fußgängerzone rund um den Einsatzort zu meiden. Bislang ist unklar, was die Ursache der Explosion und des Feuers ist. Medienberichten zufolge konnte die Polizei eine Fremdeinwirkung zunächst nicht ausschließen.