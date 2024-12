Mindestens zwei Tote nach Explosion in Raffinerie in Italien

Auf einem Fabrikgelände in der Nähe der italienischen Stadt Florenz hat sich eine starke Explosion ereignet. Wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die zuständige Präfektur meldete, kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben. Acht Menschen wurden demnach verletzt und vier Menschen werden nach dem Vorfall vermisst.

Bei dem Gelände handelt es sich um eine Raffinerie des Energiekonzerns Eni. Die Löscharbeiten sind derzeit im Gange. Vor Ort sind nach Angaben der Behörden die Feuerwehr, Rettungskräfte sowie die Polizei im Einsatz.

Am Vormittag berichteten Anwohner verschiedener Teile der Provinz Florenz von einem lauten Knall. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie eine dichte, schwarze Rauchsäule über dem Unglücksort in den Himmel stieg, die noch aus weiter Ferne zu sehen war. Anwohner wurden dazu aufgerufen, ihre Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.