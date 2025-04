Nach Explosion in Wetzlar: Polizei durchsucht Wohnungen

Knapp ein halbes Jahr nach der Explosion vor einem Café in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) hat die Polizei die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in den Niederlanden durchsucht. Es handle sich um einen zur Tatzeit 46-jährigen Mann, eine 31-jährige Frau und einen 16-Jährigen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es werde die Erwirkung von Haftbefehlen sowie ein Antrag auf Auslieferung geprüft. Ermittelt werde wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Das Trio soll einen Brand- oder Sprengsatz am frühen Morgen des 20. Oktober vor dem Café in der Bahnhofstraße von Wetzlar abgelegt haben, kurz darauf explodierte dieser und richtete an dem Gebäude einen Schaden von 30.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.

Viel Beweismaterial

Die Polizei setzte eine 22-köpfige Sonderkommission ein, schon bei den ersten Ermittlungen ergaben sich der Mitteilung zufolge Hinweise auf ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen. Bereits am 25. März wurden die drei Wohnungen in den Niederlanden durchsucht, laut Polizei wurde dabei «umfangreiches Beweismaterial» gefunden.

