Stuttgart

vor 16 Min.

Feuer lässt Haus in Stuttgart teilweise einstürzten – Frau vermisst

Feuerwehrleute auf Drehleitern löschen ein Wohnhaus. Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Wohnhaus im Westen Stuttgarts wird ein Anwohner vermisst. Ein Teil des Hauses stürzte in der Nacht zu Montag ein, der andere stand in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Stuttgart sind am frühen Montagmorgen vier Personen verletzt worden. Eine 85-Jährige wird noch vermisst.

Von Svenja Moller