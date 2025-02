Toter Pottwal am Strand von Sylt: Droht jetzt die Explosion?

Vor der Küste von Sylt treibt ein toter Pottwal im Wasser. Das verendete Tier sei bereits am Freitagabend in der Nähe der Stadt Hörnum im Süden der Insel bemerkt worden. Darüber informierte die Schutzstation Wattenmeer in einer Pressemitteilung. Am Samstag habe der Kadaver demnach südlich der Hörnum-Odde und später östlich der Stadt im Wasser getrieben.

Verendeter Wal vor der Küste von Sylt könnte explodieren

Muschelfischer hätten das verendete Tier schließlich vor den Hafen geschleppt und gesichert. Laut der Mitteilung soll der Kadaver voraussichtlich am Montag untersucht und abtransportiert werden.

Bis dahin warnte die Behörde ausdrücklich davor, sich dem Wal-Kadaver zu nähern. Verwesungsgase ließen das verendete Tier auf dem Wasser treiben. Durch dieselben Gase könne der Kadaver aber auch explosionsartig aufplatzen. Spuren einer solchen Explosion zeige der Wal der Mitteilung zufolge bereits auf dem Rücken.

Das verendete Tier vor der Küste Sylts sei zwischen zwölf bis 14 Meter lang und schon vor einiger Zeit gestorben. Grundsätzlich könnten Pottwale eine Länge von bis zu 20 Metern erreichen und wögen bis zu 50 Tonnen. Auf der Jagd tauchten die Tiere bis zu 3000 Meter tief. Gerieten sie in die flache Nordsee, kämen sie aber oft auf Grund.