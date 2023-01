Hitzerekorde: Das sind die heißesten Orte der Welt

Wer schon im Sommer über Hitzerekorde in Deutschland und Europa stöhnt, sollte diese Regionen der Welt besser ganz meiden. Ein Überblick der heißesten Orte.

Wer schon im Sommer über Temperaturen in Deutschland und Europa stöhnt, sollte andere Orte auf der Welt lieber ganz meiden. Denn dort gilt das Motto: "36 Grad, und es wird noch heißer." Heißer im Übrigen als alle bei uns jemals gemessenen Hitzerekorde. Zu den Spitzen-Temperaturen zählen 70 Grad Celcius, was eher an Sauna-Aufgüsse oder Backöfen als an Lebensräume für Mensch und Tier erinnert. Doch wo genau liegen diese heißesten Orte der Welt. Ein Überblick.

Platz 5: Amerikas "Todes Tal" ("Death Valley")

Das sogenannte "Death Valley" ist mit Temperatur-Bodenmessungen von 56 Grad Celcius der heißeste Ort auf dem amerikanischen Kontinent und gehört somit weltweit zu den Top fünf. Es erstreckt sich über die Bundesstaaten Kalifornien und Nevada im Westen der USA und liegt in der Mojave-Wüste. In einer anderen Kategorie ist das "Todes Tal" dagegen Spitzenreiter: Am 12. Juli 2012 wurde mit 41,7 Grad die bisher weltweit höchste Temperatur für eine Nachtzeit gemessen.

Übrigens: Neben zahlreichen Touristen fühlen sich auch Filmschaffende angezogen von der atemberaubend kargen Kulisse des "Death Valley", so wurden hier zahlreiche Filme gedreht, darunter einige der "Star Wars"-Streifen.

Platz 4: Die Stadt El Azizia (Libyen)

Afrika gilt allgemein als der heißeste Kontinent der Erde, erreicht mit Temperaturhöchstwerten von 57,7 Grad Celcius aber nur den vierten Platz dieser Rangliste. Dafür handelt es sich bei dem libyschen Ort El Azizia nicht um eine Wüste, sondern um eine Stadt am Mittelmeer, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Tripolis entfernt. Laut Angaben der letzten Volkszählung zählt die Bevölkerung der Stadt etwa 4000 Menschen. Da die Temperaturmessung aus dem Jahr 1922 stammt, wird dieser Wert häufig angezweifelt, findet sich dennoch immer wieder in den Extrem-Wetter-Listen. Denn es besteht kein Zweifel am überdurchschnittlich hohen Hitze-Klima der Stadt. Im Sommer erreicht hier die Lufttemperatur regelmäßig 48,9 Grad.

Platz 3: Chinas "Flammende Berge"

Neben Kälterekorden kann Asien auch bei den Hitzerekorden beeindruckende Messdaten vorweisen. Denn die "Flammenden Berge" in China, die nahe der Stadt Turpan im Nordwesten des Landes liegen, sichern sich mit einer Höchsttemperatur von 66 Grad Celcius einen Platz in den Top drei der heißesten Orte der Welt. Das Gebirge liegt an der Seidenstraße, einer der wichtigsten Handelsstraßen der antiken und bald auch modernen Welt.

Die "Flammenden Berge" sind in China durch einen berühmten Roman bekannt: "Die Reise in den Westen" aus der Ming Dynastie (1368 - 1644) des Autors Wu Cheng’en. In einer mythischen Geschichte bezwingt darin ein Affenkönig die Hitze der Berge, indem er einer "Eisfächerprinzessin" ihren Fächer abnimmt und damit die Flammen löscht, die die Berge umlodern.

Platz 2: Queensland (Australien)

Der Bundesstaat Queensland liegt im Nordosten von Australien. Im Landesinneren wurde als Spitzenwert im Jahr 2003 69,3 Grad Celcius gemessen. Ebenfalls wie unsere Nummer vier, die libyische Stadt Azizia, ist auch dieses Hitzegebiet von Menschen besiedelt, und zwar etwa seit 30.000 Jahren. Nach wie vor leben die meisten australischen Ureinwohner der Aborigines in diesem Bundesstaat. Entlang der Pazifikküste befinden sich außerdem eine Vielzahl schillernder Korallenriffe, die Queensland vor allem bei Tauchern zu einer beliebten Urlaubsadresse macht.

Platz 1: Die Wüste Dascht e Lut (Iran)

Als heißester Ort der Welt gilt die Wüste Dascht e Lut im Iran. Unerträgliche 70,7 Grad Celsius haben Messungen des Satelliten "Modis" im Jahr 2005 hier ergeben. Im Jahr 2016 maßen Forscher sogar sage und schreibe 78,2 Grad Celcius. In der iranischen Salzwüste, die sich auf ein Gebiet von knapp 170.000 Quadratmetern erstreckt und nordöstlich des Zagros-Gebirges liegt, herrschen kaum zumutbare Lebensbedingungen, die langfristig nur ganz wenige und an Hitze angepasste Tiere erfüllen wie Insekten, Reptilien oder Wüstenfüchse. Für Besucher von außerhalb kann ein Ausflug dagegen tödlich enden. Wegen der extremen Hitze sollen sogar schon Zugvögel vom Himmel gefallen sein.

In der persischen Sprache bezieht sich "Lut" übrigens auf ein kahles Land ohne Wasser und Pflanzen.