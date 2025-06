Unbekannte haben in Darmstadt unter anderem Hakenkreuze an ein jüdisches Denkmal geschmiert. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der Staatsschutz ermittelt, wie die Polizei mitteilte. «Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen», ergänzte die Polizei. Sie sucht zusätzliche Zeugen nach der Tat in der Bleichstraße.

