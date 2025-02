Kommunen äußern sich zur Kinderbetreuung

Personalmangel, kürzere Öffnungszeiten oder sogar Schließungen: Die Situation an manchen Kitas stellt Eltern, Mitarbeitende, aber auch die Kommunen vor Herausforderungen. An diesem Montag (10.30 Uhr) will der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) zum Thema Stellung beziehen.

«Immer wieder sind es die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die beim Thema Kita zum Blitzableiter für die betroffenen Eltern und die Bürgerschaft werden», heißt es dort. «Doch das Problem ist nicht hausgemacht! Denn: Es sind nicht die Kommunen selbst, sondern die staatlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die Gewinnung von Fachpersonal verhindern.»

Die Hürden für den Einstieg in die Berufe rund um die Kinderbetreuung seien in Hessen hoch und die Anerkennungsverfahren unnötig kompliziert, erklärte der HSGB. Wie langwierig und unverständlich die Verfahren sind - etwa beim Quereinstieg - soll an konkreten Beispielen aufzeigt werden.