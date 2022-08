Fährmannsfest 2022 in Hannover: Beatsteaks als Headliner am Freitag

Am ersten Augustwochenende treten die Beatsteaks auf dem Fährmannsfest in Hannover auf. Wer sonst noch spielt und wie man an Tickets kommt erfahren Sie hier.

Bereits seit 1983 gibt es das Fährmannsfest in Hannover. An der Stelle, an der sich die beiden Flüsse Ihme und Leine vereinen, steht auch die Justus-Garten-Brücke: Dort findet dieses Jahr das Fährmannsfest statt.

Mit den Beatsteaks haben die Macherinnen und Macher des Festivals einen dicken Fisch an Land gezogen, die am Freitag als Headliner beim Festivalauftakt auftreten.

Was es sonst noch zu wissen gibt rund um das Fährmannsfest in Hannover, wie beispielsweise Tickets, Programm und restliches Line-Up, das erfahren Sie hier.

Fährmannsfest 2022: Die Termine im Überblick

Das Fährmannsfest findet in Hannover am ersten Augustwochenende statt. Start war am Freitag, 5. August. Am Sonntag, 7. August, ist der letzte Tag des Festivals in Hannover.

Wann ist Einlass beim Fährmannsfest?

Freitag, 5. August: 17.30 Uhr

Samstag, 6. August: 14.00 Uhr

Sonntag, 7. August: 14.00 Uhr

Fährmannsfest 2022: Beatsteaks im Line-Up

Welche Bands, Künstlerinnen und Künstler spielen auf dem Fährmannsfest 2022 in Hannover, abgesehen von den Beatsteaks? Die Band aus Berlin sind am ersten Tag des Festivals Headliner und spielen als letzte Band an diesem Tag. Wer wann auftritt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Freitag, 5. August

19.00 Uhr: Acht Eimer Hühnerherzen

20.00 Uhr: Power Plush

21.00 Uhr: Beatsteaks

Samstag, 6. August

15.00 Uhr: Arktis

16.00 Uhr: Letters Sent Home

17.00 Uhr: Shirley Holmes

18.15 Uhr: Team Scheisse

19.45 Uhr: Massendefekt

21.30 Uhr: Russkaja

Sonntag, 7. August

15.00 Uhr: Ursolar

16.00 Uhr: Poly Ghost

17.00 Uhr: High Fidelity

18.00 Uhr: Catapults

19.10 Uhr: Kaffkiez

20.45 Uhr: Blood Red Shoes

Wer mehr über die Bands erfahren möchte, die auf dem Fährmannsfest 2022 in Hannover auftreten, der findet auf der offiziellen Seite ausführlichere Informationen, ansonsten sind die musikalischen Eindrücke auch in einer Spotify-Playlist zusammengefasst.

Fährmannsfest 2022: Welches Programm ist geplant?

Abgesehen von den musikalischen Auftritten an den drei Festivaltagen auf dem Fährmannsfest in Hannover ist auch Unterhaltung für die jüngeren Besucherinnen und Besucher geboten: Auf der Fährmannsinsel gibt es einen Parkour-Lauf für Kinder und Jugendliche, bei dem sie sich austoben können. Außerdem werden Dosenwerfen sowie ein Nagelbalken angeboten. Kreativität ist beim Bemalen von Glückssteinen gefordert, still sitzen beim Kinderschminken. Wem das alles zu klein gedacht ist, der wird sicherlich beim XXL-"Vier-gewinnt" fündig.

Bei der Planung Ihres Festivalbesuchs auf dem Fährmannsfest sollten Sie jedoch beachten, dass das Kinderprogramm nicht am Freitag stattfindet, sondern nur am Samstag und Sonntag.

Fährmannsfest 2022: Tickets

Für die ersten beiden Tage gibt es noch Tickets für das Fährmannsfest 2022 in Hannover. Für den ersten Tag, also den Freitag (5. August), kostet ein Ticket 49,95 Euro. Das ist auch der Tag an dem die Beatsteaks auf dem Fährmannsfest auftreten.

Für den zweiten Tag sind die Tickets billiger und kosten 24,50 Euro pro Person. Ermäßigungen oder Gruppentickets gibt es auf dem Fährmannsfest in Hannover nicht.

Der Sonntag ist kostenlos.

Fährmannsfest 2022: Wann treten die Beatsteaks auf?

Am Freitag, 5. August, stehen die Beatsteaks auf der Bühne beim Fährmannsfest in Hannover. Die aktuellste Videoauskopplung zu ihrer Single "Kommando Sunshine" haben wir hier für Sie:

Fährmannsfest 2022: FAQs

Alle weiteren Informationen zum Fährmannsfest in Hannover, beispielsweise welche Speisen und Getränke angeboten werden, entnehmen Sie bitte den FAQs, die das Team vom Fährmannsfestival zusammengestellt hat.

