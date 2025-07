Raubüberfall auf Tankstelle in Wildeck - Polizei fahndet

Ein Mann hat laut Polizei bewaffnet eine Tankstelle in Wildeck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg überfallen. Der Täter habe am Abend die Tankstelle mit einer Faustfeuerwaffe betreten und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Er habe die Beute in eine gelbe Tasche gesteckt und sei mit einem blauen Wagen geflohen.

Zur Höhe der Beute gab die Polizei vorerst keine Auskunft. Sie fahndet nach dem Mann. Er soll ganz schwarz gekleidet gewesen sein. Menschen, die Hinweise zu dem Fall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.