Aus Psychiatrie geflohene Frau bislang nicht gefunden

Nach der aus einer Psychiatrie in Wiesloch geflohenen Frau ist am Morgen weiter gefahndet worden. Die 49-Jährige sei bislang nicht gefunden worden und auch nicht zurückgekommen, teilte die Polizei am Morgen mit.

Seit Sonntagabend fahndet die Polizei nach ihr. Nach derzeitiger Einschätzung der forensisch-psychiatrischen Klinik geht von der Frau aktuell keine konkrete Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Die 49-Jährige ist nach Polizeiangaben seit 2025 mit einem Sicherungsunterbringungsbeschluss des Landgerichts Heidelberg in der Psychiatrie untergebracht. Sie sei von einem genehmigten Ausgang aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch nicht zurückgekehrt.

Wer die Gesuchte gesehen hat oder Hinweise geben kann, werde gebeten, sich bei der Polizei zu melden.