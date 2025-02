Ein Unbekannter hat in Frankfurt am frühen Nachmittag einen Rewe-Markt überfallen. Man sei mit starken Kräften vor Ort gewesen und habe nach dem Täter gefahndet, teilte die Polizei mit. Eine Festnahme habe es bislang aber nicht gegeben. Was möglicherweise erbeutet wurde, sei noch ebenso unklar wie der genaue Hergang der Tat.

Überfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rewe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis