Fahndungserfolg

26.10.2023

Fränkische Ermittler fassen Betrüger in costa-ricanischer Luxusvilla

Festgenommen im Urlaubsparadies: Der Betrüger wähnte sich sicher in Costa Rica.

Plus Tausende Kunden hat der Callcenter-Betrüger über den Tisch gezogen. Jetzt haben Fahnder aus Bayern ihn geschnappt. Die Spur führt auch nach Augsburg.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Mehr als drei Jahre haben die Ermittler der bayerischen Spezialeinheit gegen Internetbetrug auf diesen Tag gewartet: Jetzt konnten sie den mutmaßlichen Inhaber von betrügerischen Callcentern festnehmen lassen und Vermögenswerte im siebenstelligen Bereich sichern.

In halb Europa hatten die Ermittlerinnen und Ermittler der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) in Bamberg bereits 2021 und 2022 Callcenter stürmen lassen, von denen aus Tausende gutgläubige Kunden - auch aus Bayern - abgezockt wurden. In der Ukraine beschlagnahmten sie Luxusautos, gekauft vom Geld der betrogenen Investoren und Investorinnen. Nur der mutmaßliche Kopf des internationalen Netzwerks von Bitcoin-Betrügern entging ihnen immer wieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen