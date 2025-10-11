Nach Schüssen in Rodgau - Tatverdächtiger gefasst

Rund drei Wochen nach Schüssen auf einen Mann im südhessischen Rodgau (Kreis Offenbach) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Am Freitagabend sei ein 26-Jähriger im Raum Würzburg festgenommen worden, teilten die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit.

Das Amtsgericht Offenbach habe bereits einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen, der Mann sitze nun im Gefängnis. Er soll am Abend des 19. September in Rodgau mehrere Schüsse auf einen 34 Jahre alten Mann abgegeben haben.

Seinerzeit hieß es, das Opfer und der Schütze stünden in einer Verbindung zueinander, der 34-Jährige sei von dem Schützen gezielt aufgesucht worden. Das Opfer war damals am rechten Fuß getroffen worden, hatte ein Krankenhaus aber kurz nach der Tat schon wieder verlassen können.

Es ist der zweite Fahndungserfolg binnen kurzer Zeit nach Schüssen in Rodgau. Auch ein Verdächtiger einer Attacke auf einen Kioskbesitzer in der Stadt im August war vor einigen Tagen gefasst worden. Die beiden Taten stünden aber in keinerlei Zusammenhang, betonte die Polizei.