Hitze beschädigt Autobahn: A5 wohl noch bis Freitag gesperrt

Wegen Hitzeschäden bleibt die Autobahn 5 in Richtung Heidelberg voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Fahrbahn hatte sich am Mittwoch in Südhessen zwischen Zwingenberg und Bensheim unter der starken Hitze angehoben - an einer Stelle, an der laut Polizei auch eine Dehnungsfuge einer Brücke verläuft. Solange die Sperrung noch andauere, könnten Autofahrer die Autobahn 67 nutzen, so die Empfehlung der Autobahn GmbH.

Um die Fahrbahn zu reparieren, werde sie seit dem Morgen auf einer Länge von fünf Metern aufgestemmt. Die Bruchstücke werden entfernt, ehe die Stelle mit Asphalt aufgefüllt wird. Über Nacht härtet dieser aus, um die Strecke möglichst im Laufe des Freitagvormittags wieder für den Verkehr freigeben zu können.

Den Polizeipräsidien in den anderen Teilen Hessens sind keine weiteren Stellen bekannt, an denen die Hitzewelle Straßen auf eine ähnliche Weise in Mitleidenschaft gezogen hat. Dass die Fahrbahndecke aufgrund von Hitze aufbreche oder sich aufwölbe, könne bei Straßen aus Beton passieren, insbesondere bei älteren Abschnitten, die stark belastet und schon mehrmals repariert worden seien, so die Autobahn GmbH.

Laut ADAC sind solche sogenannten Blow-ups bei Temperaturen von über 30 Grad möglich. Ältere Fahrbahnen aus Beton sind demnach nicht so verformbar wie solche aus Asphalt. Wenn sich die Fahrbahndecke aufheizt und wölbt, kann der Beton daher aufplatzen.

Icon Vergrößern Sogenannte Blow-ups treten bei Betonfahrbahnen auf. Foto: --/Polizeipräsidium Südhessen/dpa Icon Schließen Schließen Sogenannte Blow-ups treten bei Betonfahrbahnen auf. Foto: --/Polizeipräsidium Südhessen/dpa