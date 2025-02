Vollsperrung der A8 bei Mühlhausen von Samstag auf Sonntag

Wegen Schäden wird die Fahrbahn der stark frequentierten A8 an der Anschlussstelle Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) erneuert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16. Februar) sei die Autobahn in Richtung München deswegen voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Baumaßnahmen finden von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr statt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Für Reisende in Richtung München gibt es demnach eine Umleitung. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten die bestehende U29 nach Geislingen und weiterführend bis zur Anschlussstelle Ulm-West nutzen.