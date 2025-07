26-Jährige verliert Kontrolle über Auto und überschlägt sich

Eine 26-Jährige hat in der Nacht in Neu-Isenburg die Kontrolle über ihr Auto verloren, drei geparkte Fahrzeuge gestreift und sich dann mit dem Wagen überschlagen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Da die 26-Jährige mutmaßlich vor dem Unfall Alkohol getrunken habe, habe sie eine Blutprobe abgeben müssen, hieß es.

