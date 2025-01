Linienbus gerät in Brand

Ein Linienbus ist bei Mittelbiberach (Kreis Biberach) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren beim Ausbruch des Feuers am Freitagmorgen zwei Fahrgäste sowie der Fahrer im Bus. Alle Insassen hätten sich unverletzt in Sicherheit gebracht, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Bus und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Während der Aufräumarbeiten war die Landstraße zwischen Reute und Grodt gesperrt.