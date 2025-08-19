Mann steckt aus Versehen Hecke mit Bunsenbrenner in Brand

Mit einem Bunsenbrenner hat ein 66-Jähriger in Taunusstein versehentlich eine Hecke in Brand gesetzt. Der Mann habe am Montagvormittag mit dem Gerät Unkraut entfernen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei seien Funken auf eine nahe Hecke übergesprungen und diese habe Feuer gefangen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, dennoch sei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Feuerwehr und Polizei weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es insbesondere im Sommer keine gute Idee sei, Feuer zur Unkrautvernichtung zu verwenden. Bereits wenige Funken könnten ausreichen, um die trockene Vegetation in Brand zu setzen.