Bahn will teils mehr Verbindungen auch in Hessen

Mit dem neuen Fahrplan der Bahn ändert sich auch auf Strecken in Hessen einiges. So beabsichtigt die Bahn nach eigenen Angaben auf jetzt schon hochfrequentierten Strecken mehr Verbindungen anzubieten. «Die Menschen wollen Bahn fahren. Wo jetzt schon viele Fahrgäste unterwegs sind, bieten wir im neuen Fahrplan noch mehr Zugfahrten an», sagte DB-Vorstand Personenfernverkehr Michael Peterson. Der neue Fahrplan wird ab dem 14. Dezember gefahren. Buchungsstart ist am 15. Oktober.

Was ist unter anderem geplant?

Wirken sich Streckensanierungen auch in Hessen aus?

Viele Züge werden aber auch im kommenden Jahr von der maroden Infrastruktur und vielen Baustellen im Netz ausgebremst werden. Allein durch das Konzept der sogenannten Generalsanierungen wird es im Jahr 2026 fünf Großbaustellen im Netz geben, darunter auch die Strecke von Troisdorf in Nordrhein-Westfalen nach Wiesbaden.