Fahrradunfall: Unfallflucht mit Mountainbike? 72-Jähriger schwer verletzt

Fahrradunfall

Unfallflucht mit Mountainbike? 72-Jähriger schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer möchte zwei entgegenkommenden Mountainbikern ausweichen und stürzt dabei. Die Mountainbiker setzen nach einem kurzen Gespräch mit dem Verletzten ihre Fahrt fort.
Von dpa
    Nach einem Sturz vom Fahrrad wird ein 72-Jähriger zunächst von seinem Sohn nach Hause gebracht. Kurze Zeit später kommt er in ein Krankenhaus - unter anderem mit mehreren Rippenbrüchen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Weil er nach eigenen Angaben zwei entgegenkommenden Mountainbikern ausgewichen ist, ist ein 72 Jahre alter Radfahrer bei Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hielten die beiden Unbekannten nach dem Unfall am Mittwoch zwar kurz an, fuhren dann aber weiter. Es wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

    Der Mann ließ sich zunächst von seinem Sohn nach Hause bringen, wo sich sein Zustand verschlechterte. Er kam unter anderem mit mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus und war kurzzeitig nicht mehr ansprechbar. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen und dass sich die unbekannten Radfahrer melden.

