Unfallflucht mit Mountainbike? 72-Jähriger schwer verletzt

Weil er nach eigenen Angaben zwei entgegenkommenden Mountainbikern ausgewichen ist, ist ein 72 Jahre alter Radfahrer bei Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hielten die beiden Unbekannten nach dem Unfall am Mittwoch zwar kurz an, fuhren dann aber weiter. Es wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der Mann ließ sich zunächst von seinem Sohn nach Hause bringen, wo sich sein Zustand verschlechterte. Er kam unter anderem mit mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus und war kurzzeitig nicht mehr ansprechbar. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen und dass sich die unbekannten Radfahrer melden.