17-Jähriger startet Bagger mit Schraubendreher

Ein 17-Jähriger soll in Mannheim einen Bagger mit einem Schraubendreher zum Laufen gebracht und dann eine kleine Runde auf einem Parkplatz gedreht haben. Der Jugendliche gab an, den Schraubendreher im Fußraum gefunden zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte. Damit habe er das Zündschloss manipuliert und das Fahrzeug gestartet. Dann habe er einen «kleinen Ausflug» gemacht.

Danach verließ er das Fahrzeug, dass vermutlich nicht abgeschlossen war. Eine Polizeistreife fing ihn unmittelbar in der Nähe ab. Der junge Mann muss sich nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten, wie es hieß.