Auto überschlägt sich auf A3 - Vollsperrung

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 hat sich ein 32-Jähriger mit seinem Kleinstwagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Kurz vor dem Unfall gegen 19.00 Uhr hatte sich der Verkehr in Richtung Frankfurt nahe der Anschlussstelle Obertshausen verlangsamt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe dies nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt und sei in das Heck eines Vans geprallt.

Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 54-Jähriger. Nach dem Aufprall schleuderte der Kleinstwagen gegen eine Betonleitwand und überschlug sich, wahrscheinlich mehrfach. Der 32-jährige Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall eine Zeit lang voll gesperrt.