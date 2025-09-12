Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Fahrtrichtung Frankfurt: Auto überschlägt sich auf A3 - Vollsperrung

Fahrtrichtung Frankfurt

Auto überschlägt sich auf A3 - Vollsperrung

Ein 32-Jähriger bemerkt stockenden Verkehr zu spät und prallt auf einen Van. Wie es danach zu einem Überschlag kam.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 32-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
    Der 32-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 hat sich ein 32-Jähriger mit seinem Kleinstwagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Kurz vor dem Unfall gegen 19.00 Uhr hatte sich der Verkehr in Richtung Frankfurt nahe der Anschlussstelle Obertshausen verlangsamt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe dies nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt und sei in das Heck eines Vans geprallt.

    Am Steuer dieses Fahrzeugs saß ein 54-Jähriger. Nach dem Aufprall schleuderte der Kleinstwagen gegen eine Betonleitwand und überschlug sich, wahrscheinlich mehrfach. Der 32-jährige Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall eine Zeit lang voll gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden