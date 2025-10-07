Kühlwagen der Hanauer Tafel gestohlen

Mit Empörung reagieren die Stadt Hanau und die Stiftung Lichtblick auf den Diebstahl eines Kühlwagens der Hanauer Tafel am vergangenen Wochenende. Das Fahrzeug im Wert von 90.000 Euro sei für die tägliche Arbeit der Tafel unverzichtbar. Es werde eingesetzt, um Lebensmittelspenden von Supermärkten abzuholen und an Bedürftige weiterzugeben, wie die Stadt berichtet.

Der Kühlwagen sei deutlich foliert und trage die Logos zahlreicher Hanauer Unternehmen, die das Projekt unterstützen. «Dieser Diebstahl trifft nicht nur die Tafel», erklärt Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Bieri. Das sei «ein Angriff auf das Ehrenamt und auf die sozial Schwächsten, denen die Tafel täglich hilft.»

Auch Jörg Mair, Geschäftsführer von Lichtblick, der Stiftung der Evangelischen Marienkirchengemeinde, die die Hanauer Tafel betreibt, zeigt sich fassungslos und bittet die Bevölkerung um Hinweise an die Polizei.