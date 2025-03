Tödlicher Unfall - Auto prallt gegen Mauer

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Calden (Landkreis Kassel) nahe dem Schloss Wilhelmsthal ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die bislang nicht zweifelsfrei identifizierte Person aus bisher ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 46 gegen einen Bordstein gefahren. Anschließend schleuderte der Pkw demnach gegen die Steinmauer des Schlosses. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls habe das Fahrzeug Feuer gefangen und sei ausgebrannt, hieß es.

Ein anderer Autofahrer hatte das brennende Fahrzeug in der Nacht zum Montag am Straßenrand entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Der Schaden an Pkw und Steinmauer beläuft sich laut Mitteilung auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweilig voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde mit weiteren Ermittlungen beauftragt. Die Polizei sucht Zeugen.