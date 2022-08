"Faking Hitler" im TV: Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Hitler-Tagebücher: Mit "Faking Hitler" wurde der gigantische Stern-Reinfall von 1983 ein weiteres Mal verfilmt. Nun läuft die Serie auf Vox. Hier finden Sie alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung.

"Faking Hitler": Die Serie, die die Geschichte um die gefälschten Hitler-Tagebücher ein weiteres Mal filmisch aufbereitet, war zunächst nur im Stream auf RTL+ zu sehen. Im September 2022 kommt die Sendung auch im TV. Der Sender Vox strahlt die sechs Episoden mit Lars Eidinger als Stern-Reporter aus.

Wann ist der Start der Serie im Fernsehen? Wie verlaufen Handlung und Folgen? Welche Schauspieler sind im Cast? Und gibt es auch eine Wiederholung? Wir sagen es Ihnen.

"Faking Hitler": Wann ist der Start bei Vox?

Vox hat den Start von "Faking Hitler" für Mittwoch, 14. September 2022, angekündigt. Los geht es um 20.15 Uhr. An diesem Termin und eine Woche später, am 21. September, laufen dann jeweils drei Folgen am Stück.

Erstmals ausgestrahlt wurde "Faking Hitler" bereits im letzten Jahr beim Streaminganbieter RTL+. Dort gibt es die Serie seit Dienstag, den 30. November 2021, im Stream zu sehen.

Handlung: Worum geht es bei "Faking Hitler"?

Die Älteren unter uns werden sich noch an diese mediale Weltsensation erinnern: Am 25. April 1983 hat das deutsche Magazin Stern einer mit offenem Mund staunenden Öffentlichkeit die privaten Tagebücher von Adolf Hitler enthüllt. Scheinbar der journalistische Coup des Jahrhunderts - allerdings mit einem kleinen Pferdefuß. Nur kurz darauf kam nämlich die zweite Enthüllung: alles gefälscht.

Video: dpa

Der Stern hatte bis dahin bereits mehrere Millionen deutsche Mark für die Tagebücher auf den Tisch gelegt. Die Riesen-Blamage für das Magazin wuchs sich nach und nach zum größten deutschen Medienskandal der Nachkriegszeit aus. Die Lawine war durch einen schillernden Reporter und einen Fälscher aus der württembergischen Provinz losgetreten worden.

Die Serie beruht auf den geschilderten wahren Begebenheiten, die bisher zweimal verfilmt wurden: Zum einen gab es den TV-Fünfteiler "Hitler zu verkaufen", der auf dem Buch "Selling Hitler" (1986) von Robert Harris beruhte. Die zweite Verfilmung war "Schtonk!" (1992) von Helmut Dietl. Dieser legendäre, für den Oscar nominierte Streifen begründet den Verdacht, dass sowohl die Macher als auch die Darsteller von "Faking Hitler" in ziemlich großen Schuhen wandeln.

Die von UFA Fiction produzierte Serie lehnt sich laut RTL+ eng an die Ereignisse rund um die Veröffentlichung der Tagebücher an. Gleichzeitig bietet sie einen tiefen Einblick in die Themen Sensationsgier, Verführbarkeit und die erst in jüngerer Zeit so genannten Fake News. Sie belegt auch, dass selbst im Deutschland der 1980er Jahre noch immer fasziniert auf die Nazi-Vergangenheit gestarrt wurde.

"Faking Hitler" im TV: Die Folgen

Die Serie hat insgesamt sechs Folgen. Die einzelnen Episoden von "Faking Hitler" haben keine eigenen Titel. Im TV bei Vox werden sie wie folgt ausgestrahlt:

Mittwoch, 14. September 2022:

Folge 1 um 20.15 Uhr

Folge 2 um 21.10 Uhr

Folge 3 um 22.10 Uhr

Mittwoch, 21. September 2022:

Folge 4 um 20.15 Uhr

Folge 5 um 21.10 Uhr

Folge 6 um 22.10 Uhr

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Faking Hitler"?

Lars Eidinger ("25 km/h", "Nahschuss") als Stern-Reporter Gerd Heidemann

Moritz Bleibtreu ("Cortex", "Der Baader Meinhof Komplex") als Kunstfälscher Konrad Kujau

Sinje Irslinger als Stern-Jungredakteurin Elisabeth Stöckel

Hans-Jochen Wagner ("Tatort") als Stern-Journalist

Daniel Donskoy ("The Crown", "Sankt Maik") als Investigativ-Journalist Leo Gold

Ulrich Tukur ("Tatort“, „Grzimek") als Universitätsprofessor Hans Stöckel

Jeanette Hain als Edda Göring

In weiteren Rollen sind Tristan Seith, Richard Sammel, Ronald Kukulies, Lukas T. Sperber, Britta Hammelstein und Hanna Plaß zu sehen.

"Faking Hitler" bei Vox und RTL+: Gibt es eine Wiederholung der Serie?

Über eine Wiederholung von "Faking Hitler" im TV-Programm ist bisher nichts bekannt. Weiterhin jederzeit abrufbar ist die Serie aber bei RTL+ im Stream.

RTL+ kostet laut Anbieter als "Premium"-Paket monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis, das Abo jederzeit kündbar. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Wer auf Extras nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium+". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig.