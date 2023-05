"Fallout" TV-Serie bei Amazon: Was ist über Release, Handlung und Cast bisher bekannt?

Amazon produziert in Zusammenarbeit mit Bethesda eine TV-Serie, die auf den "Fallout"-Videospielen basiert. Wir verraten Ihnen alles, was bisher zur neuen Serie bekannt ist.

Eine erste Ankündigung der Serie hatte es bereits im Jahr 2020 gegeben, doch bisher hielten sich sowohl Amazon als auch die Bethesda Game Studios bedeckt, was den genauen Inhalt und einen konkreten Release-Termin der Koproduktion angeht. Anfang Januar 2022 wurde der Produktionsbeginn angekündigt und auch erste Infos zur Besetzung der Fallout TV-Serie wurden seitdem veröffentlicht.

Wann wird die Serie voraussichtlich bei Amazon zu sehen sein? Welche Schauspieler wurden bisher als Cast der Serie bestätigt? Worum wird es in der Koproduktion von Amazon und den Bethesda Game Studios gehen? Alle Infos zur Fallout-Serie haben wir hier für Sie.

Fallout TV-Serie: Gibt es einen Release-Termin?

Von offizieller Seite wurde noch kein Datum für den Release der Serie bestätigt. Der Produktionsbeginn war bereits letztes Jahr und mittlerweile sind die Dreharbeiten nach der ersten Jahreshälfte 2023 so gut wie abgeschlossen. Mit der ersten Staffel der Serie ist 2023 allerdings nicht mehr zu rechnen. Spätestens Anfang 2024 sollte die Fallout-Serie aber bei Amazon Prime zu sehen sein. Wir halten Sie bezüglich des Release-Termins auf dem Laufenden.

Besetzung der Fallout TV-Serie: Schauspieler im Cast

Nachdem es knapp zwei Jahre lang keinerlei neue Infos zur neuen Fallout TV-Serie gab, wurde nun bestätigt, dass Walton Goggins eine Hauptrolle in der Show übernehmen wird. Der Schauspieler ist unter anderem aus der TV-Serie "Justified" sowie aus den Blockbustern "Ant-Man and the Wasp" und "Django Unchained" bekannt. Laut der Webseite variety.com wird er einen Ghul spielen. Ghule sind im Fallout-Universum von der Radioaktivität entstellte Menschen, die dank ihrer Transformation nahezu unsterblich sind. Der Charakter Desmond Lockheart, der in einem Addon zu Fallout 3 auftritt, ist beispielsweise etwa 250 Jahre alt.

Die Liste der Darsteller und vor allem die ihrer Rollen ist noch etwas dünn, aber wir fassen hier für Sie die bisherigen Infos beherzt zusammen:

Darstellerin/Darsteller Rolle Walton Goggins Ghul Ella Purnell tba Kyle MacLachlan tba Aaron Moten Maximus Xelia Mendes-Jones tba Michele Danna Trader Matty Cardarople Huey Mike Doyle Mr. Spencer Alireza Mirmontazeri Colonel Charlie Besso Tommy Victorya Danylko-Petrovskaya Wife Michael John Benzaia tba Jace Wade Raider Mason Cufari Birthday Boy Roy Arlette Aponte Trader Shefik Fiend Raider Neil Towne Alpha Leader

Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als Showrunner der Serie. Die Regie übernimmt Jonathan Nolan, der als Drehbuchautor an mehreren Filmen seines Bruders Christopher Nolan beteiligt war. Er schrieb unter anderem an den Drehbüchern für "Interstellar", "The Dark Knight", "Prestige - Meister der Magie" und "Memento" mit. Darüber hinaus ist er als Drehbuchautor und ausführender Produzent an der erfolgreichen Serie "Westworld" beteiligt, bei der er auch in einigen Episoden Regie führte.

Auf Twitter wurden bereits erste Bilder zum Aufbau des Sets für die Dreharbeiten geteilt, hier lassen sich erste Szenerien aus dem bekannten Videospiel direkt wiedererkennen.

Handlung der Fallout TV-Serie: Worum könnte es in der neuen Show gehen?

Details zur Handlung der Serie wurden bisher von Amazon und den Bethesda Game Studios noch nicht veröffentlicht. Laut Spekulationen des Videospiel-Magazins gamerant.com könnte die Serie einen Weg einschlagen, den Spieler in der Fallout-Reihe bisher nicht gehen durften: Ein Ghul als Hauptcharakter. In den Spielen kann man seinen Charakter zwar äußerlich nach den eigenen Wünschen anpassen, ist aber auf einen menschlichen Hauptcharakter beschränkt.

Obwohl bislang keine genaueren Details zur Handlung bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass die Serie die zentralen Elemente des bekannten Videospiels aufgreift. Die Welt von "Fallout" entführt die Zuschauer daher wahrscheinlich in eine Art Zukunftsvision, die auf den Vorstellungen der USA Ende der 1940er Jahre basiert. Allerdings tobt im Jahr 2077 ein verheerender Nuklearkrieg, der die Welt in ein postapokalyptisches Ödland verwandelt hat. Das Überleben steht an erster Stelle, und die Menschen müssen sich den Herausforderungen einer atomaren Wüste stellen.

Die Fangemeinde von "Fallout" erwartet eine emotionale Erzählung, in der moralische Konflikte, gefährliche Kämpfe und die Suche nach Überleben eine zentrale Rolle spielen werden. Sobald weitere Informationen zur Story der neuen Fallout-Serie veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber.

Das Fallout-Universum: In welcher Welt spielt die neue Fallout TV-Serie?

Das Fallout-Universum ist auch unabhängig von dem globalen Atomkrieg, der es im Jahr 2077 für immer veränderte, grundlegend anders, als unsere Realität. In der Welt der Spiele ist die Menschheit im Atom-Boom der 50er Jahre hängengeblieben und auch viel der Technologie, die uns teilweise weit voraus ist, hat einen unübersehbaren 50er-Jahre Charme. Globige Bildschirme, ausladende Autos und altmodische Kleidung lassen die Welt wirken, als seien die Bomben tatsächlich in den 50ern gefallen und nicht über 100 Jahre später. Der technologische Stil der Spiele lässt sich am besten mit dem Wort retro-futuristisch beschreiben.

In der Hauptserie der Fallout-Reihe sind bisher fünf Spiele erschienen, die alle in einem anderen Setting und zu einer anderen Zeit nach dem globalen Atomkrieg spielen: Fallout (1997), Fallout 2 (1998), Fallout 3 (2008), Fallout New Vegas (2010) und Fallout 4 (2015). Ein neuer Ableger der Reihe wurde noch nicht offiziell angekündigt, wurde jedoch von Bethesda inoffiziell bestätigt - das Spiel wird aber voraussichtlich noch wesentlich länger auf sich warten lassen, als die von Amazon produzierte Fallout TV-Serie. Eines haben alle Spiele gemeinsam: Sie spielen in den vom Atomkrieg zerstörten USA und haben neben der Geschichte des vom Spieler gelenkten Protagonisten viele verschrobene, skurrile und einzigartige Charaktere zu bieten, die sich in der neuen Welt zurechtfinden müssen. Aus dem Schutt und den Resten der Zivilisation haben sich neue Städte, Regierungen und Gangs erhoben, die für ihren Platz im postnuklearen Ödland kämpfen.

Gibt es einen Trailer zur neuen Fallout TV-Serie?

Da die Produktion der Serie immer noch nicht abgeschlossen ist, gibt es derzeit auch noch keinen Trailer. Das einzige "Filmmaterial", das bisher veröffentlicht wurde, war die Ankündigung aus dem Jahr 2020 sowie die ersten Bilder des Sets auf Twitter. Ein kurzer Teaser im Fallout-Stil zeigt die mitwirkenden Firmen, während im Hintergrund zunächst Musik und dann Gewehrfeuer zu hören ist. Hier können Sie den Mini-Teaser ansehen, der auf Twitter gepostet wurde. Achtung: Drehen Sie den Ton wenigstens anfangs nicht zu laut!

