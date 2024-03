Falsche Reihenfolge beim Laden: Diese Fehler können Ihrem Handy schaden

Die meisten Nutzer schaden ihrem Smartphone unwissentlich täglich beim Laden. Um welchen Fehler es sich handelt und wie Sie ihn vermeiden können.

Das Smartphone ist für die meisten Menschen zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden: Laut dem Branchenverband Bitkom nutzen acht von zehn Deutschen ein Smartphone - Tendenz steigend. Doch während wir auf die Langlebigkeit und Effizienz unserer Geräte angewiesen sind, vernachlässigen die meisten Nutzer grundlegende Praxis: das richtige Aufladen. Falsche Aufladegewohnheiten können nämlich nicht nur die Lebensdauer des Akkus verkürzen, sondern auch zu ernsthaften Schäden am Smartphone führen. Einer der Hauptverursacher solcher Probleme ist die Überspannung. Wie Sie diese vermeiden und was Sie beim Aufladen beachten müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Smartphone richtig aufladen - diese Grundlagen sollten Sie beachten

Überspannung ist ein Begriff, der oft missverstanden wird. Er bezieht sich auf plötzliche Spannungsspitzen, die über die normale Betriebsspannung hinausgehen. Diese können durch verschiedene Quellen verursacht werden, darunter Stromschwankungen im Hausnetz oder aber durch das Ein- und Ausstecken von Geräten. Für Ihr Smartphone kann eine Überspannung fatale Folgen haben, darunter Datenverlust, verkürzte Akkulaufzeit und sogar Schäden an den internen Schaltkreisen, wie Smartphone-Hersteller Huawei jüngst in einer Mitteilung zu dem Thema erklärte.

Smartphone laden: Diese Fehler schaden dem Gerät

Um Überspannungsschäden effektiv zu vermeiden, empfiehlt der Hersteller diese Vorgehensweise beim Aufladen:

Stecker zuerst in die Steckdose: Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Smartphone noch nicht angeschlossen ist und somit geschützt bleibt, wenn eine Überspannung auftritt. Anschließend das Ladekabel mit dem Telefon verbinden: So wird das Risiko minimiert, dass eine beim Anschließen entstehende Spannungsspitze Ihr Gerät erreicht.

Diese scheinbar kleine Anpassung im Aufladeprozess kann einen großen Unterschied in der Haltbarkeit Ihres Smartphones bewirken und dafür sorgen, dass Sie Ihr Smartphone über Jahre nutzen können. Es gibt aber auch Hersteller, die verstärkt auf Langlebigkeit bei Smartphones setzen, wie beispielsweise Fairphone. Der Hersteller verspricht, dass man sein Smartphone bis zu zehn Jahre nutzen kann.

Best Practices für das Aufladen Ihres Smartphones

Neben der richtigen Anschlussreihenfolge gibt Huawei weitere Tipps, um Ihr Smartphone sicher zu laden und Überspannungsschäden zu vermeiden:

Trennen Sie zuerst das Smartphone vom Ladekabel: Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, entfernen Sie das Kabel vom Smartphone . Dies verhindert die Erzeugung eines umgekehrten Momentanstroms, der ebenfalls schädlich sein kann.

Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, entfernen Sie das Kabel vom . Dies verhindert die Erzeugung eines umgekehrten Momentanstroms, der ebenfalls schädlich sein kann. Vermeiden Sie extremes Laden: Lassen Sie Ihr Telefon nicht länger als nötig am Ladegerät, besonders nicht über Nacht. Moderne Smartphones sind zwar darauf ausgelegt, eine Überladung zu verhindern, dennoch kann eine dauerhafte Überladung die Akkukapazität beeinträchtigen. Laut dem TÜV Süd sollte zudem der Akku nicht komplett entladen werden.

Übrigens: Wenn der Akku langsam den Geist aufgibt, hilft meist nur noch den Akku zu tauschen. Power-Nutzer sollten einen iPhone-Akku bereits bei einem Kapazitätsverlust von 20 Prozent tauschen lassen. Dies ist in den Einstellungen des Smartphones zu sehen.