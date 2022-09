"Familie Bundschuh – Unter Verschluss": TV-Termin, Darsteller und Handlung

"Familie Bundschuh – Unter Verschluss": Es kommt knüppeldick in dieser Folge der ZDF-Reihe. Der "Verschluss" ist nämlich nicht anderes als eine Corona-Quarantäne. Hier kommen die Infos über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Jetzt greift Corona auch ins Leben der Familie Bundschuh ein - Quarantäne für die ganze Familie. Ausgerechnet vor Gundulas und Geralds geplantem ersten gemeinsamen Urlaub nach 25 Jahre Ehe! Wir liefern Ihnen hier alle Fakten und Zahlen zu dieser weiteren Folge der Bundschuh-Serie nach den Romanen von Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki.

"Familie Bundschuh – Unter Verschluss": Der TV-Termin

Das ZDF hatte die Ausstrahlung von "Familie Bundschuh – Unter Verschluss" für Donnerstag, 1. September 2022, angekündigt. Start war zur Primetime um 20.15 Uhr, die Übertragung dauerte bis 21.45 Uhr. Der Film ist jugendfrei - FSK 6.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Familie Bundschuh – Unter Verschluss"?

Gundula Bundschuh - Andrea Sawatzki

- Gerald Bundschuh - Axel Milberg

- Matz - Levis Kachel

Kachel Susanne Bundschuh - Judy Winter

- Judy Winter Hadi Schultze - Stephan Grossmann

Rose Schultze - Eva Löbau

- Carlo Jonker - Rüdiger Vogler

- Golo - Kai Lentrodt

Paula - Emilia Packard

Dr. Shilongo - Charlotte Irene Thompson

Ben - Tristan Lopez

Ulrich - Paul Jumin Hoffmann

Hinter der Kamera haben diese Damen und Herren ihre segensreiche Tätigkeit entfaltet:

Regie - Thomas Nennstiel

Drehbuch - Kerstin Cantz

Kamera - Wolf Siegelmann

- Wolf Siegelmann Schnitt - Corina Dietz-Heyne

Musik - Jacki Engelken

Worum dreht es sich bei "Familie Bundschuh – Unter Verschluss"? Die Handlung

Die geplante Reise auf die Malediven geht den Bach runter: Hadia hat sich das Coronavirus eingefangen, die komplette Bundschuh-Sippe muss in Quarantäne. Der erste Urlaub allein zu zweit nach 25 Ehejahren! Gundula ist am Boden zerstört, Gerald interessiert sich hauptsächlich für die Rückerstattung der Reisekosten.

Die Mutter beruhigt sich dann aber etwas und stellt sich nun auf einen Urlaub zu Haus ein. Wenn schon nicht Malediven, dann wenigstens Trauminsel-Feeling in den eigenen vier Wänden: Blumenkette, Cocktail, Strandkleid. Gundula macht Urlaub – soll die Familie doch mal selbst sehen, wie sie klarkommt. Ferien im Homeoffice, sozusagen.

Und sonst so? Hadis erste Lesung seines neuen Romans platzt, Rose umsorgt ihn zärtlich, Matz hat sich in eine Mitschülerin verknallt und darf nicht raus, Oma Susannes Verflossener taucht wieder auf. Und das ist noch lange nicht alles. Lassen Sie sich überraschen!

Übertragung von "Familie Bundschuh – Unter Verschluss" im TV oder Stream

Natürlich können Sie diese Folge der Bundschuh-Serie ganz konventionell im linearen TV-Programm des ZDF verfolgen. Sofern Ihnen aber just zum Sendetermin der Sinn nach anderen Dingen stehen sollte oder Sie ein anderes Endgerät nutzen möchten, werden Sie in der ZDF-Mediathek bestens bedient - der Film läuft dort nämlich nicht nur zeitgleich. Das Video ist für Sie sogar vorab verfügbar - ab 25. August 2022 um 10 Uhr.

"Familie Bundschuh – Unter Verschluss": Gibt es eine Wiederholung?

Auch in dieser Hinsicht können wir Sie beruhigen: Die Corona-Folge der Bundschuh-Serie wird Ihnen - ebenfalls in der ZDF-Mediathek - noch eine ganze Weile zum Abruf zur Verfügung stehen. Kostet nix extra - ist schon in Ihrem Rundfunkbeitrag enthalten.