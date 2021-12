"Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 6.12.21 den Film "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder lustig im Dezember: Das ZDF bringt "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" auf die deutschen Bildschirme. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" am 6.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" ist am heutigen Montag, 6. Dezember 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 88 Minuten voller Witz und Spielfreude freuen. Wer am Montagabend keine Zeit hat, der kann sich "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger"

Mit der Eröffnung des Berliner Flughafens verändert sich die Lebenssituation der Familie Bundschuh mit einem Schlag - und zwar zum Negativen: Der Lärm der Flugzeuge raubt der Familie den Nerv. Kurzerhand beschließt die Familie, den Rotkehlchenweg zu verlassen und eine neue Bleibe zu suchen. Schnell fällt die Wahl auf ein Grundstück in der Nähe von Berlin - samt altem Gutshaus.

Chaotisch wird die Situation dadurch, dass plötzlich überraschend viele Familienmitglieder den Wunsch äußern, mit einzuziehen. Das Leben unter einem Dach erweist sich als schwierig bis unmöglich. Hadi und Rose zahlen einfach keine Miete - kündigen aber dennoch eine Mietminderung aufgrund von Mängeln an. Susanne ist finanziell ohnehin nicht in der Lage, irgendetwas zu zahlen. Die Pläne von Ilse kann eh keiner verstehen.

Gundula wiederum ist damit beschäftigt, die Denkmalschützerin auf ihre Seite zu ziehen. Die wirft ein strenges Auge auf das Haus und dessen Bewohner. Völlig ausgezehrt von den vielen Aufgaben zieht Gundula schließlich entnervt die Reißleine und redet Tacheles. Nur noch Herr Mussorski kann helfen - mit einer Therapiesitzung für die gesamte Familie.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" im Cast

Gundula Bundschuh - Andrea Sawatzki

- Gerald Bundschuh - Axel Milberg

- Matz - Levis Kachel

Kachel Ilse Schultze - Thekla Carola Wied

- Susanne Bundschuh - Judy Winter

- Judy Winter Hadi Schultze - Stephan Grossmann

Schultze - Rose Schultze - Eva Löbau

- Herr Mussorkski - Uwe Ochsenknecht

Hella von Sternberg - Leslie Malton

"Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" nicht verpassen, der Montag kommt ihnen als Termin aber ungelegen? Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

